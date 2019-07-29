港警涉嫌違法！竟用美製催淚彈朝人體發射

2019-07-29 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕香港昨（28日）舉行抗議警方執法過當的大遊行，當遊行隊伍抵北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）附近遭到攔阻，與警方對峙，最後遭警方以非法集結為由，發射大量催淚彈驅離，多人遭彈擊，網友發現催淚彈是美國所製，而上頭清楚寫著不可向人體發射，港警涉嫌違法傷害民眾。

香港《反送中》示威抗議進入第8週，儘管當局僅同意集會但未批准遊行，但大批身穿黑衣、手持雨傘的抗爭人士下午三時仍現身中環遮打花園，在無人帶領下「自主」遊行，其中部分遊行者行經中聯辦時附近遭到攔阻，與警方對峙，最後遭警方以非法集結為由，發射大量催淚彈驅離，市區宛如游擊戰場，截至目前已知，約有16人受傷送醫、49人被警方拘捕。

《CNN》記者發現一枚催淚彈殼，是由總部位於賓州美商的「NonLethal Technologies」所製，上頭也寫著不可直接對人體發射，但多次傳出有遊行民眾被催淚彈直接命中受傷。

香港著名歌手何韻詩也在其臉書「HOCC」上痛批，香港警察向民眾頭部或身體發射，絕對違反聯合國的執法人員守則，同時有置人於死地的風險，她絕對會追究到底。

國際特赦組織發表聲明，譴責港警在人口密集區發射催淚彈，呼籲各國停止向香港出口執法工具，包含美國的胡椒噴霧、警棍、橡膠子彈等，英國的橡膠手榴彈，德法的賓士底盤水砲車。

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