在台港人團結發聲 「香港邊城青年」正式成立

2019-07-29 10:13

〔記者呂伊萱／台北報導〕香港「反送中」抗爭持續延燒，在台灣的香港人為了在海外團結傳達香港經驗與意志，今天正式宣布成立「香港邊城青年」，也懇請各界與邊城青年共同捍衛公義，邀請有志一同之士站在同一陣線：「在台灣，撐香港！」

自香港「反送中」抗爭運動爆發以來，在台灣的香港青年就因應情勢，組織「在台港生及畢業生逃犯條例關注組」發聲。

經過將近兩個月，在台港人今天進一步宣布，成立「香港邊城青年」，「身在異鄉，心繫我城」。「香港邊城青年」矢志團結在台港人，增強彼此間的連繫，加強公民意識，融入台灣社會； 關注在台港人權益的現況及動向，並為在台港人發聲；以多元化方式宣傳、推廣台港兩地文化特色及異同；揭示香港面臨處境，呼籲台灣社會關注；推動香港民主、自由之發展。

「香港邊城青年」表示，香港社會運動由反送中延伸至捍衛民主自由，再延伸至對抗警黑勾結，亦是對長期漠視民意的政府作出嚴厲的控訴。從五大訴求發展至近日遍地開花的社區運動，香港人用行動表達出大家「目標不達、誓不罷休」的堅定態度；經過721元朗白衣人暴力恐襲及其引發的死城狀況後，香港人亦以行動更明確地表示出無畏無懼的意志，驅散白色恐怖。

「香港邊城青年」強調，在這個僵持的局面下，海外的港人更要團結一致，令運動的本意和精神傳到國際社會，在世界各地得以遍地開花，用行動支持遠在家鄉的同伴。「香港邊城青年」相信，「在外也有在外能夠做的事情」，一定要說出香港的經驗和困境，讓世界上更多的人，對於民主、自由以及人性有更多的思考，以及在劣勢當中仍能抱有希望。

「香港邊城青年」說，只隔一個海峽的台灣是香港一直而來的好伙伴，對在台港人而言，「台灣是我們第二個家」。因此在這個家，希望能有個平台讓台灣的大家更認識香港人及他們心中的香港。

「香港邊城青年」說，在追求民主自由的路上，台灣與香港一直並肩，作為支撐彼此的朋友。將以此為目標，致力維護普世價值、捍衛自由民主之核心價值。「香港邊城青年」也呼籲，這是自由與獨裁之戰，這是人權與私利之戰，懇請各界共同捍衛公義，並邀請有志一同之士站在同一陣線：「在台灣，撐香港！」

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