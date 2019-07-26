727光復元朗遊行被拒 網友變招：改辦李鵬追悼會、一日遊

2019-07-26 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動持續延燒，民眾發起「727光復元朗」遊行，不過遭警方以「預料會破壞社會安寧」為由，罕見地發放反對通知書，香港網友立刻應變，認為可以用其他名義申請集會活動，例如可改辦「李鵬追悼會」、「元朗文青一日遊」等，香港歌手何韻詩也表示，27日會在元朗舉辦「流動簽名會」 。

綜合港媒報導，香港元朗21日發生白衣人攻擊市民事件後，有港人申請27日的光復元朗遊行，要求港府徹查暴力事件、追究「警黑勾結」，但25日警方拒絕遊行申請，發起人26日上訴失敗，因委員會一致認為，根據過去的集會，27日的遊行對市民構成風險，所以維持反對通知書的決定。

香港網友獲悉後，開始發起各式各樣的創意活動，例如舉辦「李鵬悼念會 」，「追悼」22日逝世的中國前國務院總理李鵬；還有人提議「香港元朗文青一日遊」，文宣指「一人即可成團」、「可戴口罩防曬、降低溶妝機會」；還有網友搞笑稱27日是「國際老婆餅日」，要舉辦老婆餅嘉年華；知名歌手何韻詩也表示，27日會在元朗發起「有緣千里能相會，見到就見流動簽名會」，笑說她「知道香港人喜歡追星，怎能放過這次捕獲野生何韻詩的機會呢？」。

不過，香港法界人士表示，如果是「李鵬追悼會」，因為和一般人所理解的喪禮不同，其實等同集會，仍需要申請，否則可能被視為政治集會。

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