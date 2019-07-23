「六四屠夫」 91歲李鵬病逝北京

2019-07-23 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國前總理李鵬生平最受爭議的事情，便是曾為下令血腥鎮壓天安門的決策者之一，導致「六四事件」，而根據中國官媒指出，91歲李鵬已經在昨（22）日晚間因病過世。

根據中國官媒「新華社」報導，曾擔任中共總理的李鵬昨天晚上11點11分在北京逝世。

李鵬生平最受爭議的是曾為血腥鎮壓天安門的決策者之一，也導致1989年6月發生在天安門的六四事件，而在六四事件中共軍隊宣布開槍鎮壓後，還向外界宣告「我們沒有塑膠子彈」，而後也遭到國際輿論的攻擊。

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