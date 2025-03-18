監院預算遭重鍘已「無路可走」 宣布聲請釋憲、暫停處分

監察院18日針對預算遭刪減將聲請釋憲並舉行記者會說明，監察院副院長李鴻鈞（中）、秘書長李俊俋（右）、副秘書長王增華（左）出席。（記者塗建榮攝）

2025/03/18 12:09

〔記者方瑋立／台北報導〕監察院114年度總預算業務費遭立法院重鍘96%，嚴重衝擊憲政職責與機關運作，監察院副院長李鴻鈞今（18）日率秘書長李俊俋及各處首長召開記者會，表示監院已「無別路可走」，正式宣布在總統公布總預算案時，將同步向憲法法庭聲請釋憲及暫停處分。

立法院今年1月三讀通過「114年度中央政府總預算案」中，監察院業務費實際遭刪減高達96%，已嚴重衝擊監察院整體運作，監院此前也曾多次發布新聞稿及召開記者會說明受到影響的業務，從「陽光四法」的財產申報、政治獻金、利益衝突等，到監院接受人民陳情，以及調查、巡察、糾彈等；人權會業務也近乎停擺，爭取到國際監察組織年會主辦權卻無法兌現，恐失信於國際友人。

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李鴻鈞表示，預算審查的爭議並非只是朝野之爭，而是涉及憲政機關不能依法善盡職責的議題。監院機關運作幾乎停擺，已影響人民權益、國家安定及國際信譽。

李鴻鈞強調，有人說監察院是「哭窮」、「賣慘」，都是不實且不合理的言論，因此今天率同秘書長及各處首長鄭重向社會說明，監院的處境非常嚴峻，已經「無路可選」，只有聲請釋憲一途，捍衛監院應有的尊嚴。

李俊俋簡報時指出，除各首長、監委公務車都是自出油錢外，監察院截至目前為止，今年一、二月水電費及電信費都是欠錢，台電已經通知要寫「還款計畫」。李鴻鈞也說，若非與台電和中華電信協商，監院現在已經斷水斷電。

媒體詢問聲請釋憲或暫停處分後，是否會依「預算法」規定依去年度預算執行？李俊俋表示，總預算案走到覆議被否決，程序即結束，要恢復預算或如何恐怕已困難，未來會使用追加預算或其他方式依規辦理，跟隨行政院的腳步走。監院沒有覆議權，唯一可以走的路就是聲請釋憲。

鑒於「憲法訴訟法」修正案已經公布，目前僅存8名大法官，相關憲訴審定程序恐無法展開。李鴻鈞表示，這些監院都知道，但基於院際權力分立原則，大法官的提名過程等，並非監院可以接入。現在監察院目前的狀況，真的已經「無路可走」，只能提出釋憲。

至於媒體關心監察院長陳菊術後健康近況，李鴻鈞說，陳菊現在很努力且穩定恢復當中，感謝社會大眾的關心，她其實也很擔心監院目前的處境，非常憂心這些事情。

監察院副院長李鴻鈞（左）、秘書長李俊俋（右）。（記者方瑋立攝）

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