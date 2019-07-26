主張「H動漫無碼」5分鐘當選參議員！日阿宅政治家親揭原因

2019-07-26 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕日本21日舉行參議院改選，開票時，參選人山田太郎獲得超高得票，在5分鐘內就確定當選，原因就是他認為成人作品打馬賽克會更加色情，主張「ACG（動漫、遊戲）創作自由」、「反對打馬賽克」，吸引了大量動漫迷支持，願意為了他出門投票。

綜合媒體報導，山田太郎是一位是日本政治家、企業家及大學教師，他長期關注二次元文化與「工口（色情）」文化。在日本，無論是AV產業或是動漫、遊戲產業，在有色情內容時，都必須以馬賽克或其他方式遮蔽。山田認為，漫畫與動畫中的人物都是虛構，若只稍微暴露一點就成為問題，這樣的做法只會讓動漫等日本特色文化不再有趣。

山田太郎在最近的一次訪談中提到，成人作品打上馬賽克，只會讓內容顯得更加色情。他也提出見解，對人類來說，性是理所當然的，否認這一點非常奇怪」，他同時指出，日本刑法對於淫穢、色情定義的解釋，早已經不符合時代與人性。

山田太郎的理念獲得了龐大動漫迷的支持，他們於選戰前紛紛在社群網站Twitter上替他宣傳、拉票，加上日前發生日本動畫公司「京阿尼」縱火案，喚起許多人對日本特色產業保護的重視，最終他也已超過53萬票的得票數高票當選，在全體議員中是第3高票。

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