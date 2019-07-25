印尼性騷擾受害女教師被判入獄6個月 終獲總統特赦

2019-07-25 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕印尼前教師馬卡努（Baiq Nuril Maknun）因錄音控訴同校校長性騷擾，對方丟了工作，惱羞成怒提告，馬卡努遭法院判處6個月的有期徒刑。在她窮盡所有法律途徑後，印尼總統佐科威（Joko Widodo）昨（24）日確定予以馬卡努特赦。

綜合外媒報導，印尼龍目島41歲的馬卡努控訴，時常接到2012年上任校長的猥褻電話，她也被謠傳和校長「有一腿」。為了證明自己的清白，馬卡努偷偷錄音蒐證，之後傳給她的丈夫和同事。錄音被傳開後，丟了工作的校長2015年控告馬卡努散播不雅材料，雅加達最高法院今年推翻2017年下級法院無罪釋放的判決，改判馬卡努6個月監禁和5億印尼盾（約新台幣111萬元）的罰款。該案引起國際關注、人權組織聲援，馬卡努8日向佐科威申請特赦。

印尼議員瑞妮克（Erma Suryani Ranik）昨（24）日宣讀文件，表示馬卡努是受害者而非犯罪者，總統佐科威已批准特赦，議會現場響起熱烈掌聲，馬卡努也忍不住用手掩面、激動哭泣。有3個小孩的馬卡努受訪時表示，過往打官司曠日廢時，如今終於獲得特赦，她打算去麥加朝聖，並多花時間陪伴家人。她不忘鼓勵和她有類似遭遇的女性，不要害怕說出來。

印尼擁有世界上最多的穆斯林人口，然而非常保守。當地的童婚問題、對婦女的暴力行為嚴重，如果婦女想從軍或當警察，還要接受「童貞測試」，證明自己是處女。

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