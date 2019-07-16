菲律賓新法禁性騷擾 婦團轟杜特蒂「就你最無恥」

2019-07-16 15:42

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）自上任以來就因鐵血掃毒手段和性別問題惹議。今日菲國官方公布早在4月杜特蒂就簽署的性騷擾防治法律，但婦女團體卻表示杜特蒂就是「最無恥的那一個」。

《BBC》報導，菲國今日公布新法，表示在公共場合禁止任何形式的性騷擾，包括跟蹤、言語、身體接觸、恐怖情人，甚至是對同性戀或性別歧視的誹謗。違者將可能面臨長達6個月的有期徒刑和50萬披索（相當於新台幣30萬元）的罰款。而公共場合都必須貼出警告，民眾亦可以隨時電話檢舉違法行為。

該法案的起草者參議員Risa Hontiveros表示，此法案通過是「顯而易見的勝利」，並表示這項法律可以還給所有人一個安全的公共空間，將那些性騷擾慣犯及性別歧視者繩之以法，讓他們不敢為非作歹。

但婦女政黨卻表示這項法案只是在「應付那些日漸增高的性別案件」，對最根本的問題根本毫無解方，並大罵總統杜特蒂就是「在法律之中最無恥的那個人」、「父權沙文主義者」。

菲國總統杜特蒂多次因在調戲女性以及性別歧視言論而受到媒體關注。去年他曾說出自己在10幾歲時性侵1名女傭，儘管後來他的幕僚趕緊澄清，但此事引起廣泛討論。2016年4月競選期間，杜特蒂甚至說他曾在擔任市長時姦殺1名女性，而後他的競選團隊表示杜特蒂是在開玩笑，並且致歉。

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