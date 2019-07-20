強吻少女是「強制猥褻」！ 色副理上訴被打槍

2019-07-20 23:05

〔記者吳政峰／台北報導〕呂姓副理2016年間看上17歲女下屬小妤（化名），竟趁深夜把她拉回家中強吻，高等法院認定接吻屬於「性」的相關行為，呂男不顧小妤反抗仍硬親，應以強制猥褻的論罪，而非較輕的性騷擾防治法處罰，日前維持一審桃園地院的8月判刑，可上訴。

2016年11月間，呂男在工廠看到剛來的小妤，為之傾心，5天後，竟在凌晨作業時間，把小妤從工廠生產線上拉走，一邊搭肩一邊強拽她至自己的租屋處，一進房就問她要不要喝酒，小妤拒絕，呂男竟色心大發，扯掉她臉上的面罩、拉住雙手、按住頭部，強行親吻嘴唇；小妤嚇壞了，立刻拳打腳踢反抗，趁隙衝出門外求救並報案。

呂男承認接吻，但聲稱小妤同意跟他返家，顯示也有好感，可能是雙方在認知上有差距，才會誤認可以親她；呂男主張，小妤一反抗他就停手了，絕無強制猥褻的犯意，且沒有摸到其他部位，應以性騷擾論罪才對。

高院指出，親吻嘴唇依一般社會通念，向來被認為是與性相關的行為，「性騷擾防治法」也把偷親列為性騷擾行為態樣，所以若是未經同意以「強暴」方法親吻他人嘴唇，已達妨害對方性意思形成自由，所侵害的性自主權程度，應屬強制猥褻行為，並非僅止於性騷擾。

高院認為，呂男把小妤強壓在床上、拉住雙手後再按住她的頭部，讓她不能順利閃避，藉以強行親吻其嘴唇，使得小妤感到性羞恥的嫌惡及恐懼，進而一再掙扎，顯見呂男是以強暴方式妨害小妤的性形成自由，侵害其性自主權而為親吻嘴唇的猥褻行為。

高院表示，呂男仗持自己在年齡、該廠區的資歷、社會經驗及氣力上優勢，在廠區生產線眾目睽睽之下，強行將小妤帶至租屋處，並將她強壓在床上後為猥褻行為，行徑囂張，惡性不輕，使小妤身心受創，臨訟時更一再將她因害怕不知所措的反應，故意曲解成對他有意思，像情侶一般，甚且將小妤的掙扎閃躲說成是因為害羞而閃避，再次傷害污衊她，實難認有何悔意。

高院認定，呂男之前犯下毒品案件，5年內再犯本案，屬於累犯，應加重其刑，而他犯後態度不佳，原審量刑8月並未逾越法定裁量範圍，亦無明顯違反罪刑相當原則的濫用權限情形，尚難認有何量刑過重之處，日前駁回呂男上訴。

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