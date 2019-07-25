美媒驚爆阿姆斯壯因醫療疏失死亡 醫院賠1.8億封口費

2019-07-25 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕今年適逢阿姆斯壯登陸月球50周年，除了吸引媒體緬懷的報導以外，阿姆斯壯死亡的醫療官司也被重新提起討論。但近日有外媒踢爆，阿姆斯壯的死因可能是因為醫師誤診，而醫院為了壓下醫療糾紛，賠償了阿姆斯壯遺族近600萬美金（約新台幣1億8000千萬）的封口費。

根據美國《紐約時報》報導，他們收到不明人士寄送有關阿姆斯壯死亡官司的93頁法律文件，內容詳載了三次的醫療紀錄，醫院高層當時擔心，可能引發醫療疏失爭議，導致登月太空人死因傳開，還以「尼德·安德森」作為阿姆斯壯的化名。此外，文件還顯示醫院實際以500多萬美金作為私下和解的封口費，並要求阿姆斯壯的家人不得公開其真正死因。

根據英國《太陽報》報導，在法律文件顯示，阿姆斯壯兩位兒子聘請的醫療專家，賓州大學胸外科副主任巴伐利亞（Joseph Bavaria）表示，「做冠狀動脈繞道手術是重大的錯誤」，與此同時，代表院方的兩位醫師之一也質疑當初執行手術的診斷。

在訴訟過程中，擔任阿姆斯壯孫子代表律師的赫米克（Bertha G. Helmick）指出，院方與死者之間的糾紛可能會砸了院方的招牌，由於阿姆斯壯在人類歷史上的標誌性地位，沒有人能夠承擔他因醫療疏失死亡的責任。

對於遭到媒體爆料，前菲爾菲德醫院（現已改名）發言人日前聲明，對於醫療細節被公開令人非常失望，無論對於院方或家屬，都協議對醫療糾紛的官司保密。

阿姆斯壯是首位踏上月球表面的人類，他在1969年7月21日凌晨2點56分踏上月球，並留下「這是一個人的一小步，卻是人類的一大步」的名言，他在2012年8月7日接受心臟手術，在8月22日因術後併發症去世，享壽82歲。

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