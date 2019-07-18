登愣！全球登月第2人現身 阿波羅11計畫50週年慶驚喜

2019-07-18 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國史密森尼國家航太博物館美東時間16日起展出「13年來首度亮相的阿姆斯壯（Neil Armstrong）太空衣」，為阿波羅11號發射升空50週年紀念活動增添色彩，不過，「第2位登上月球的太空人」艾德林（Buzz Aldrin）卻沒有露面，直到美東時間17日，這位89歲的重要人物亮眼出席，成為全場焦點。

綜合外媒報導，美國阿波羅11號1969年7月登上月球，人類史上首位踏上月球的太空人阿姆斯壯是登月指揮官，7年前已過世，「登月第2人」艾德林為登月艙駕駛員，現年89的柯林斯（Michael Collins）則是負責駕駛指揮艙，無緣踏上月球，3人成為歷史上的「登月3巨頭」。

艾德林16日婉拒和柯林斯重返當年發射火箭的佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）紀念活動，卻在17日晚間驚奇現身亨茲市太空及火箭中心，身穿藍色格紋西裝，打上印有美國國旗的領帶，以及星條旗的襪子。

當天晚宴上，艾德林對圍著他的與會者表達感謝，眾人看見這「歷史標誌性」的人物，都保持適當距離，卻難掩興奮與尊敬的表情。

對此，艾德林時不時露出緊張的微笑，並對鼓起勇氣接近他的民眾說「你好」、「好啊」，他的女友佛瑞（Anca Faur）也緊緊攙扶他，過程中艾德林因幾度喘不上氣而停下來，扶著椅背稍作休息。

艾德林在演講表示：「現在我們國家需要的是下一階段的太空聯盟，意指有能力的實體、太空機構和其他貢獻者的聚集。」並強調，「如此一來我們就能把真正需要的東西放上火星。」

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