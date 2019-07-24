英相強森就任 矢言10月31日脫歐

數名綠色和平組織的成員，手拉手組成人牆，肉身阻擋強森車隊。（圖擷取自Greenpeace UK facebook）

2019-07-24 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕英國前外交大臣強森（Boris Johnson）今日正式接下首相職位，在前往白金漢宮會見女王、進行正式交接的路上，卻有數名身穿紅衣的抗議者手拉手組成人牆，肉身擋住強森的車隊。

綜合外電報導，有數名身穿紅衣的綠色和平組織成員，為了要求政府重視氣候問題，在強森正要前往白金漢宮交接政權時，手拉手形成人牆，擋住新任英相強森車隊的去路，英國警方只得靠人力將抗議者推離車道、為強森車隊開路。

除了擋車抗議之外，英國時間今（24）日凌晨，也有反脫歐組織「Led By Donkeys」在英國女王居所白金漢宮投影，「你的新首相是個騙子（your new prime minister is a LIAR）」，試圖將民眾不滿的訊息傳遞給女王。

儘管民眾抗議聲浪不斷，強森還是在英國女王伊莉莎白二世的見證之下，與前任首相梅伊完成正式交接，成為新任英國首相。在就職演說中，強森誓言將讓國家變得更好，強調英國絕對會在10月31日脫歐，「沒有任何藉口！」，並直指那些悲觀、唱衰的人「全都是錯的」。

有反脫歐組織「Led By Donkeys」在英國女王居所白金漢宮投影，「你的新首相是個騙子（your new prime minister is a LIAR）」。（圖擷取自Led By Donkeys Twitter）

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