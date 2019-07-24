英國史上第2位女首相今卸任 梅伊最後PMQ時間破紀錄

2019-07-24 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相梅伊（Theresa May）今（24）日將卸任，當地時間下午在國會進行最後一次、也是史上最長的「首相問答」（PMQ），但梅伊也被迫在國會為她的繼任者辯護。

綜合外媒報導，英國政府今天進行權力轉移，史上第2位女首相在脫歐協議屢屢無法獲得國會批准後請辭，昨天贏得保守黨黨魁選舉的前外交大臣強森（Boris Johnson）將跟隨晉見女王，正式接下首相一職。

梅伊剛在國會進行最後一次「首相問答」，在工黨議員砲火猛烈批評即將上任的強森後，她沒有特別讚揚她的接班人，僅表示她很高興將權力移交給另一位保守黨領袖，並指強森承諾兌現脫歐公投結果，為英國創造一個光明的未來。

對於老是在國會與她針鋒相對的工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn），梅伊也建議對方和她一樣，接受作為黨領導人的「時間已到」，「或許現在是時候讓他做同樣的事情了」。梅伊表示，她之後將作為後座議員履行職責。

根據英媒指出，這場「首相問答」時間長達1個多小時，成為有史上有最長的PMQ。先前最長的「首相問答」是梅伊在2017年宣布舉行大選時。

梅伊之後在唐寧街10號首相府外發表告別談話，強調擔任首相是「最大的榮耀」，感謝內閣團隊和英國民眾。她表示，「這是一個充滿報復和機遇的國家」，而她作為女性首相，意味每個年輕女孩「現在肯定知道她們能夠取得的成就沒有限制」。

梅伊已搭車前往白金漢宮向英女王伊莉莎白二世遞交辭呈，強森隨後將晉見女王，正式接下首相一職，接著在唐寧街首次以首相身分發表演講，開始組建內閣。

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