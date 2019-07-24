強森接任英相 重申要脫歐

2019-07-24

〔編譯周虹汶／綜合報導〕英國前外交大臣強森二十三日在保守黨黨魁選舉中擊敗對手、現任外交大臣韓特，將在二十四日接替上月辭去黨魁的梅伊，出任英國首相。強森在勝選演說中表示，未來三大要務就是完成英國脫歐、團結國家與擊敗在野最大黨工黨黨魁柯賓。但包括財政大臣哈蒙德在內等多名不滿強森堅持「硬脫歐」主張的保守黨內閣官員，則在他勝選後表態將會宣布辭職。

在他曾擔任市長的首都倫敦伊莉莎白二世女王中心發表勝選演說時，強森確定「十月三十一日完成英國脫歐，並利用它帶來的所有機會，帶來新的精神」。他勉勵英國民眾：「再一次相信自己，如同沉睡的巨人，我們將崛起並消除自我懷疑和消極情緒。」

強森主張硬脫歐，三年前獲梅伊延攬入閣，但梅伊一年前強硬主導通過未來仍與歐洲保持密切貿易關係的脫歐計畫，導致強森等理念相左的閣員一一請辭，外相一職由韓特繼任。韓特在這場投票率八十七．四％的黨魁選戰與他對決，拿到保守黨合格選民約十六萬人中的四萬六六五六票；但強森獲得六十六．四％支持度，以九萬二一五三票輕鬆勝出。強森也成為英國首位不是經由大選或是國會議員、而是由執政黨黨員選出的首相。

他演說時也特別感謝梅伊之前給了他「在她內閣任職的特權」；梅伊反過來恭喜他當選，並承諾將「全力相挺」。韓特則直言「失望」，卻也深信對於英國有著「不可動搖的完全信心」的強森會「做得很好」，可望解決保守黨人「一直無法克服的障礙」。

美國總統川普也發推文，恭賀強森成為英國新首相，「他會很棒的！」德國總理梅克爾也恭賀強森，承諾會與他合作。來自法國的英國脫歐之歐盟方談判首席代表巴尼耶，目前已表態期待與強森共事，將以「實現有序的英國脫歐」為目標。

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