英國下任首相出爐！ 前外相強森勝出

2019-07-23 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕英國執政黨保守黨今（23）日公布新黨魁，一如預料由前外交大臣強森（Boris Johnson）在最後一輪黨內投票勝出，他將在週三正式接任英國首相一職。

綜合外媒報導，現任英相梅伊因其與歐盟達成的脫歐協議屢屢無法獲得國會批准，在6月7日宣布請辭。強森和現任外相韓特（Jeremy Hunt）闖入黨魁選舉最後一輪投票，爭取約16萬名保守黨黨員的支持。

先前幾次民調都顯示，強森的支持率高達70%，最終他也以驚人差距勝出，拿下9萬2153票，韓特的票數是強森的一半，為4萬6656票。

爭議不少的強森表示，他知道有不少人對選擇他作為下任首相的決定抱持質疑，「我要對所有懷疑者說，『夥伴，我們將為這個國家注入活力』」他表示他將履行英國脫歐，並擊敗工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）。

柯賓則在推特發文表示，強森贏得不到10萬名「不具代表性」的保守黨員支持，「但他沒有贏得我們全國的支持」。他也警告無協議脫歐可能導致大量經濟問題，並再次重申他要求重新大選。

強森已誓言在2次延後脫歐日期後，要讓英國在今年10月31日離開歐盟，無論有沒有達成脫歐協議。他曾說，如果他成為首相，將強化無協議脫歐的準備，迫使歐盟談判官員改變梅伊與布魯塞爾達成的協定。

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