美軍將領堅決反對 不接受中國在北極的違規行為

2019-07-24 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部在今年6月公布新版北極戰略，對中國及俄羅斯在北極圈積極的軍事行動展現強烈警覺心，並強調美國與盟國合作防堵兩國的戰略。美國軍方在近期表示，堅決不會接受中國將違反國際規則的行為帶到北極。

根據《美國之音》報導，美軍多個軍種的高級官員上星期四（18日）在出席華盛頓智庫威爾遜中心主辦的北極會議表明，美國對中國參與北極事務持包容態度，但不會接受中國將其周邊海域（南海、東海）違反國際規則的行為帶到北極。

海軍作戰部副助理部長馬羅塔少將（Thomas Marotta）表示，北極海大多海域屬於公海，任何國家都有權在那裡從事國際法保護的各項活動，只要中國能遵照國際法，那麼一切都會很好。馬羅塔擔心中國自稱是近北極國家，積極插手北極事務，未來可能會依照自己利益修改國際規則，他認為，中國本就不是一個北極國家，它沒有權利去告訴其他國家該怎麼治理北極地區。

而中國近年來在東海和南海採取了一系列擴張行動，並拒絕接受國際法庭對其在南海行為的裁決，令國際社會相當擔憂。美國海警隊副司令亞伯中將（VADM Daniel Abel）表示，中國近年的違規行為已經揭示它未來可能在北極海採取的行動。他表示，美國將加強北極的部署，這意味著美國與中國的合作與競爭關係將延伸至北極。

今年五月，北極理事會新輪值主席國冰島表示歡迎中國參與北極事務，會盡最大努力鼓勵中國在北極事務扮演積極角色。

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