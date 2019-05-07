美國務卿警告 中國企圖將北極變「另一個南海」

2019-05-07 17:23

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國與中國貿易談判急轉之下之際，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）6日在芬蘭出席「北極理事會」（Arctic Council）部長級會議時，點名中國與俄羅斯在北極的行徑極具侵略性，並砲轟自稱「近北極國家」的中國，企圖藉「一帶一路」倡議，將北極變成另一個南海，呼籲各國加以防範。

外電報導，龐皮歐強調，美國和北極國家歡迎中國在北極展開「透明的投資」，但中方利用「一帶一路」建設達到國家安全目的，而非單純涉及商業。他又指出，五角大樓2日發表的「中國軍力報告」即指出，中國可能藉由在北極地區進行民間研究的名義，擴大在當地的軍事存在感，包括部署潛艦防堵核攻擊等，呼籲各國留意中國在北極的行動，防止北冰洋成為另一個南海。

針對中國在2018年初宣稱是「近北極國家」，龐皮歐也強調，中國在北極沒有任何領土，而世界上只有「北極國家」及「非北極國家」的區別，並無第三種分類；他更砲轟，中國在北極的劣質基建計畫對當地生態造成破壞，「中國不是北極國家，在北極沒有任何權利」。中國目前在北極理事會中擁有觀察員身份。

針對龐皮歐的發言，中國外交部北極事務特別代表高風表示，歡迎美國一同競爭，但不應妨礙中國與其他國家達成合作協議。中國官方喉舌《環球時報》亦反駁龐皮歐，指「一帶一路」著眼實現國際關係民主化，反對保護主義。

另一方面，龐皮歐指出，俄國近年在北極也有許多動作，包括重開冷戰後已關閉的軍事基地，並對北方艦隊（Northern Fleet）進行現代化改革等。他表示，俄國已非法要求其他國家，須向莫斯科申請許可，以通過北海航道（Northern Sea Route）；又下令俄國船員登上外國船隻，並威脅使用武力摧毀任何不遵守規定的船隻，充分展現其對北極地區的野心。

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