社論》認清全球新格局，才不會迷失方向

2019-05-03

每逢中國「一帶一路」霸權路線獲得一些進展，國內親中學媒都會大幅報導其成果，力陳「中國之崛起」是必然的趨勢，無人可以阻擋，進而提醒蔡政府務須謹言慎思，以防成為美國棋子，鑄成大錯。

中國之崛起是必然的嗎？趨勢無人可以阻擋的嗎？過去三十年的確如此。但近三十年中國經濟之突飛猛進，事實上是拜三個內在因素與兩個外在因素所致。內在因素是專制、九六○萬平方公里土地及十四億人口；外在因素是美國之縱容、採聯中制俄政策及台灣春蠶吐絲般的大量資金、技術之挹注。

但兩個外在因素之一的美國因素，川普上台後已改變策略再也不容許中國吸收美國養分，技術、偷竊、龐大貿易順差壯大自己的不公平不對稱經貿行為。另一個外在台灣因素，也因中國「窮台」政策奏效，使台灣的成長力道奄奄一息，淪為年成長接近二％的低成長國家。年約百餘億美元台援，將已是高檔，拉升中國經濟的台灣動能逐年降低。至於內在因素專制及國土仍然存在，但人口紅利將會因一九七九年起所執行的一胎化政策，在將來十年內勢必成為中國經濟發展的一大包袱。

因中國經濟的外在變化近期才開始，內在變化當前仍不顯明，表面上中國霸權的代表作「一帶一路」看似順利進行。的確，近月有幾項發展是中國的成就，今年三月二十三日義大利不顧美國、德國之忠告，與中國簽署了「一帶一路」備忘錄，成了G7（七大工業國組織）第一個「一帶一路」的突破口。義大利國內有一股擴大公共開支政策來獲取民眾支持的壓力，所以義大利需要中國的資金，中國也需要義大利在歐洲增加影響力。四月十二日希臘表明參加中國主導的「中東歐十六加一」首腦會議，該會始於二○一二年由中國主導發起，中東歐計十六國參加，其中十一國屬ＥＵ加盟國，希臘參加後就成為「十七加一」中東歐首腦會議。四月二十五日第二次「一帶一路」國際合作高峰論壇在北京登場，中國政府宣稱，逾一五○個國家九十餘國際組織共近五千名嘉賓共襄盛舉，盛況依然。

從以上發展看來習近平的「帶路經濟區塊」，看似即將成為中國霸權的一大成就，其實不然。中國表面成功的背後，在歐洲正形成一股懷疑、抗拒中國一帶一路的目的與功能的政治思潮。面對中國國家資本主義的競銷殺價，德國企業已感受了不公平不對稱的壓力，同樣的覺醒也出現在英、法各國，他們在貿易關稅上仍與美國爭執不止，但對中國之認知卻逐步傾向川普之看法。歐盟在上個月歐盟執委會提出的「歐中關係展望戰略報告」出現了令人玩味的變化。歐盟執委會指出，中國雖然仍為合作夥伴，但過去二十年的發展下，已經成為有意追求科技領導權的競爭者，以及有系統地在推廣不同治理模式的對抗者，因此歐盟需要調整對策。簡言之，中國對歐盟不再只是戰略合作夥伴，更具有戰略競爭者（Strategic competitors）以及戰略對抗者（Strategic rival）兩種身分。歐盟這樣的轉變基本上宣示了，美、歐聯手抗中將會是未來的長期格局。四月法國派遣軍艦穿越台海正展現了此一歐洲對中策略之改變。

這才是全新的格局，是世界巨輪的走勢。此次美、印兩大國家毅然缺席中國主導的「一帶一路」國際合作高峰論壇，更凸顯出歐、印、日、美等大國對中圍堵網之建立已逐漸付諸行動，台灣在此新趨勢之下如何自處，不言而喻。德不孤必有鄰，現階段「與中融和」的政策必須改弦易轍。蔡政府雖然修正了馬政府「全面傾斜（中國）」的政策，但維持現狀的大方針下，對中國之門戶仍然是敞開的，並未設防。如何立法防範敵方滲透之外，降低經濟上對中國之依賴，降低中國的磁吸力道，起碼要有一個目標，如對中國投資壓低至年五十億美金，貿易依存度年減少五％等，有此決心台灣的經濟尤其是庶民經濟方能起死回生。

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