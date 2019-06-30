俄「海上核電廠」 下月將啟動供電

2019-06-30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕由俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）建造的全球首座海上浮動式核電廠「羅蒙諾索夫院士號」（Akademik Lomonosov），去年四月底從聖彼得堡造船廠出航後，將在下個月被拖曳至莫斯科六千多公里外、位於俄國東北部楚科奇自治區的港口城市「佩韋克」（Pevek），成為當地的發電主力。

美國有線電視新聞網指出，約有兩百萬人居住在俄國境內北極海沿海城鎮，這些地區的產業以開採礦物、寶石為主，且佔俄國國內生產毛額的廿％，穩定的供電十分重要。因此，浮動式核電廠除了可供當地用電，也可為天然氣和鑽油平台等海上工業設施供應能源，以進一步實現俄國當局的北極圈開發計畫。報導指出，西伯利亞蘊藏的石油和天然氣已逐漸枯竭。

「羅蒙諾索夫院士號」長一四四公尺、寬卅公尺、高十公尺，排水量達二．一五萬噸。船上設置兩座KLT-40S核反應爐，運作時共可產生七十百萬瓦特電力，足以為十萬人口的小城鎮供電。待「羅蒙諾索夫院士號」抵達佩韋克市後，將取代負責供電給整個楚科奇地區、擁有四座EGP-6型核反應爐，但功率僅四十八百萬瓦特，且將於二○二一年全面關閉的比利比諾核電廠。

雖然海上浮動核電廠可為偏遠地區供電，且無須投入大量資金興建傳統電廠，但長期駐紮北極海也引發環境疑慮，環保團體「綠色和平」即抨擊「羅蒙諾索夫院士號」有如「浮動車諾比」或「冰上的車諾比」。不過，「羅蒙諾索夫院士號」的首席環境保護工程師伊利明古（Vladimir Iriminku）對相關類比嗤之以鼻，指將以北極的冰水持續冷卻反應爐，暗示不會重演車諾比核災悲劇。該核電廠副主任艾列辛科（Dmitry Alekseenko）也強調，他們記取日本福島核災教訓，即使是規模九地震引發的海嘯，也不會把核電廠沖離停泊處；就算被沖上陸地，電廠也有備用系統，可以在沒有電力的情況下，保持反應爐冷卻廿四小時。

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