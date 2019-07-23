漫威認證！「女武神」定調為雙性戀

2019-07-23 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕漫威電影宇宙首位多元性別英雄曝光了！《雷神索爾》系列電影中飾演「女武神」的泰莎‧湯普森上週六（20）公開了女武神角色設定為雙性戀的消息，已經被漫威官方證實。

綜合外媒報導，《雷神索爾》系列電影中飾演「女武神」（Valkyrie）的泰莎‧湯普森 （Tessa Thompson）週六（20）出席美國聖地牙哥的漫畫博覽會，公開《雷神索爾4：愛與雷霆》（暫譯，Thor: Love and Thunder）消息時透露，女武神的角色設定為雙性戀（bisexual）。

這個消息後來被漫威工作室的電影製作人凱文‧費奇（Kevin Feige）證實，「女武神」成為漫威電影宇宙中首位被官方證實的多元性別（LGBTQ+）社群成員。

報導指出，費奇受訪時被問及「《雷神4》中是否會有多元性別的故事線？」，他肯定道：「是的，而那將會影響不只是《雷神4》劇情發展，只待觀眾進戲院揭曉。」

據了解，湯普森本身即是多元性別社群的楷模，過去她曾對《雷神索爾3：諸神黃昏》刪去女武神的「出櫃片段」的決定表達失望，但無論有沒有被證實，女武神所散發的人格特質，長期以來皆被粉絲們認定為雙性戀。在漫威2013系列漫畫《無懼衛士》（Fearless Defenders）中，也早有脈絡可循。

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