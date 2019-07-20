反送中》民陣號召群眾明日再遊行 港府決議縮短、修改路線

2019-07-20 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕香港「民間人權陣線」（民陣）將於明（21）日再度號召民眾上街遊行，訴求就反送中期間衝突成立獨立調查委員會，港府卻於遊行前夕決議縮短、修改路線。對此，民陣強調，遊行結束後若有任何失控，警方和港府要為此負全責。

綜合香港媒體報導，民陣原本規劃的21日遊行路線是由維多利亞公園出發，遊行至金鐘地區的香港終審法院。但香港警方以安全為由大幅更改其路線，甚至希望將遊行結束時間提前至晚間9時，民陣不滿，提起上訴。「公眾集會及遊行上訴委員會」今（20）日開會決議，起點維持不變，終點改為灣仔區修頓球場旁的莊士敦道與盧押道口，遊行結束時間為晚間11時59分。

對此，民陣代表律師郭憬憲於會議中提醒，修改後的終點與香港警察總部只隔2條街，香港政府試圖更改遊行起點「把問題壓下」，不讓示威者接近金鐘政府總部區域，但「難道問題不會自己找出口？」

香港立法會議員范國威亦認為，更改遊行終點的作為恐怕是「引火自焚」。數以十萬計的示威者到達終點後需要時間散去，而終點修頓球場轉個彎就能到達警察總部，反而有機會令部分示威者轉移目標，包圍警總。

民陣召集人岑子杰更是語帶不滿地表示，遊行終點在灣仔很難疏散人潮，民陣會在結束時呼籲群眾「立即散去」，但如何離開則得請教執意更改路線的香港政府及警方。他強調，遊行後灣仔擠滿人潮、無路可走，群眾自然會找出口，合理作法就是往金鐘方向離開；若最後人潮管理失控，警方與港府應負全責。

而香港政府也早有作為，20日凌晨起陸續在政府總部及警察總部周邊擺設2公尺高的充水式護欄，政府總部前方夏慤道的人行道上，更是有工人以膠水黏合地磚，以防範遊行行動升級。

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