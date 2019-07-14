日漢生病患家屬獲國賠 謝長廷談台病患家屬

2019-07-14 00:54

〔中央社〕日本前漢生病患家屬狀告政府，法院最近判決這些人可獲國賠，日本首相安倍晉三昨天發表談話致歉。駐日代表謝長廷今天在臉書表示，台灣病患家屬法理上似乎也可適用。

有關日本561名前漢生病患的家屬狀告國家一事，謝長廷在臉書（Facebook）發文寫著，日本首相安倍昨天對漢生病患的家屬發表談話表示，「政府深刻反省，從內心真誠道歉，不再對命令國家賠償的判決上訴並採取措施，對沒有參加訴訟在內的所有受害人全面補償。」

謝長廷說，安倍政府做這種道歉賠償的決定不容易，很多人讚賞。20世紀初日本政府把漢生病患（當時俗稱痲瘋病患）強制送到療養院隔離，造成患者和家屬精神與肉體的重大傷害。

他還指出，20年前漢生病患家屬提出國家賠償訴訟，日本熊本地方法院最近判決日本政府敗訴。新北市的樂生療養院就是當年的（漢生病）隔離醫院，台灣漢生病患家屬法理上似乎也可以適用。

住在日本各地的561位前漢生病患家屬提起集體訴訟，認為因為國家對漢生病患採取錯誤的隔離政策，連帶造成患者家屬權益受損。熊本地方法院6月28日首度判決國家應負賠償之責，判國家賠償每名原告550萬日圓（約新台幣158萬元），並應登報道歉。

安倍9日宣布，考量到家屬所承受難用筆墨言語形容的遭遇，將不會上訴。安倍昨天在談話中表達深切致歉，並載明將與家屬會面。安倍在談話中還表示，日本政府將盡速完成賠償手續，不論有沒有參加集體訴訟，將以家屬為對象採取新的補償措施。

日本政府昨天也發出聲明，是從法律觀點就判決內容進行反駁，針對時效判斷等法律問題，提出政府的看法。（編輯：劉學源）

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