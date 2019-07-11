巴黎變得像坎培拉！2050全球近8成大城面臨劇烈暖化

2019-07-11 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士科學家10日發表研究結果，預測到2050年，全球主要城市的氣候將劇烈暖化，例如英國倫敦的氣候會變得像西班牙馬德里、法國巴黎會變得像澳洲坎培拉、瑞典斯德哥爾摩會變得像匈牙利的布達佩斯，而俄羅斯莫斯科會變得像保加利亞索菲亞。

據《法新社》報導，蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zürich）10日在科學期刊《公共科學圖書館：綜合》（PLOS ONE）發表研究成果，研究人員樂觀假定，假如現在二氧化碳的排放量本世紀在環境政策下趨於穩定，即全球會上升攝氏1.4度，接著使用19個變項，檢測520個主要城市未來的氣候、溫度和雨量變化，發現2050年世界上高達77%的城市會經歷「驚人的變化」，22%的城市也可能會出現當地以前未曾出現過的新奇現象。

而離赤道較近的國家雖然看似不會劇烈變暖，但可能出現會更頻繁的極端乾旱或降雨。歐洲的夏、冬都會暖化，平均分別增加攝氏3.5度和攝氏4.7度。

研究作者巴斯汀（Jean-Francois Bastin）表示，希望可以讓每個人更能好好掌握氣候變化的情況，已經超過30年了，但人類始終沒有將實際作為轉為全球行動。來自比利時的他表示，隨著夏季氣溫飆高，北歐地區的人民也將購買空調，此舉可能會造成惡性循環。

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