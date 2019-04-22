140年來第2暖3月天 專家：地球發燒無緩解跡象

2019-04-22 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕天氣風險管理公司總監賈新興今日在臉書發文指出，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）公布3月全球均溫，是140年來第二暖的3月天，賈新興為此直言「地球發燒，沒有任何緩解的跡象。」

賈新興今上午在臉書分享，指NOAA公布3月全球均溫，比長期平均高出了1.06℃，僅次於2016年1.24℃，是140年來第二暖的3月天，其中阿拉斯加、加拿大西北、北亞至中亞更是異常偏暖，比氣候平均高出了4℃，南半球的澳洲和南非也高出了1.5℃，至於美國則是略偏冷。至於大氣中的二氧化碳濃度也繼續創新高，高達411.97 ppm。

賈新興也指出，今年前3個月地球的體溫也是明顯偏暖，是140年來的第三高，僅次於2016年1.17℃，以及2017年的0.98℃

此外，根據氣象局今日觀測資訊，截至今上午11點，包含台北、大安森林、板橋雲林古坑等測站均出現超過32度的高溫，其中台北測站高溫更達33.2度。

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