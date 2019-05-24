上行524全球氣候行動 民團遊行：5個月內開氣候會議

2019-05-24 21:20

〔記者楊綿傑／台北報導〕氣候變遷帶來的影響不斷反映在極端氣候上，為號召民眾重視嚴峻情況，台灣健康空氣行動聯盟及多個民間團體發起響應「524全球氣候行動」，今天下午在台北市中山南路立法院門口集結後展開遊行及一連串活動，總統候選人包括賴清德、朱立倫都出席力挺。

朱立倫致詞時說，他當新北市長，讓新北成為全台節能減碳最好的城市，並獲得國際認證，只要首長肯帶頭做、有決心，並整合各部門，沒有做不到的，只要民間政府一起努力，一定做得到。

賴清德則說，針對氣候變遷，有些國家採取比較積極的狀態，像是法國總統馬克宏、德國總理梅克爾等，未來若有機會，他會像馬克宏一樣，先採國是會議、用辯論的方式到各地去解說，來獲取國人了解、注意及支持，盼能共同面對氣候變遷問題。

除了總統初選參選人，藍綠立委包括劉建國、陳曼麗、江啟臣、陳宜民也都代表黨團出席。本月初曾在立院衛環委員會排氣候變遷相關議程的劉建國指出，全球氣候變遷日益嚴重，台灣無可迴避，更應該以國安層級的態度來面對，包括面對海平面上升、降雨量暴增、農業損失、地層下陷等問題，政府應該立即重新審視國土，並做更審慎劃分。

這場遊行活動多元，其中包含多項藝術元素，展示FORMOSA方舟避難屋、物種滅絕鯊魚車，還演出生態滅絕行動劇，另也有以酷炫裝扮「風行者」擔任宇宙環保使者，騎自行車倡議低碳運輸救地球等活動。而遊行路線則經過立法院、行政院、民進黨黨部、教育部等單位，同時投遞陳情書，訴求5個月內召開分組及國民氣候會議，並應在2050年前達到淨零排放。

民進黨由秘書長羅文嘉代表接下陳情書，他說，氣候惡化、環境惡化大家都逃不掉，歐洲其他國家也都是小朋友站出來，甚至用罷課行動呼籲大人重視氣候變遷、環境惡化的問題，具體訴求就是減碳減到零。至於英國國會在5月初已經宣布氣候緊急狀態，台灣是否能跟進會再跟黨內討論如何進行，站在民進黨立場，樂見政府做這樣的宣示。

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