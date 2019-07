「偷舔冰淇淋」成歪風 警局派人巡邏戒備

2019-07-10 14:32

〔即時新聞/綜合報導〕美國日前發生一起女子偷舔一口超市冰淇淋事件引起大眾關注,也造成模仿風潮,發生多起「偷吃超商食品」事件。店家為「保護冰淇淋」,德州凱勒市警局甚至派警員到超市的冰櫃巡邏,以防民眾做出不當行為。

綜合媒體報導,自從日前女子偷舔超商冰淇淋還上傳到網路,超噁行為引起網友撻伐,事後卻出現多起模仿事件,有男子將漱口水倒入口中再吐回去,也有男子偷舔冰還用手指「挖舔」,現在這幾名模仿犯警方已介入調查,警方強調無論事後有沒有把吃過的東西買回家都是非法的。

報導指出,這種「偷吃」行為已觸犯食品安全法,恐面臨長達20年的監禁,為阻止這股「噁心模仿風」,不但有店家將冰櫃上鎖,標示「需要請找店員」,甚至德州警局派警察擔任「冰淇淋保護官」,假日在超市巡邏戒備。

This done gotten out of hand. Now his old ass should know better????????‍♀️@ILoveBlueBell @WAFB @Kiran_WAFB pic.twitter.com/TKX0jUikok