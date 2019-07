超噁！ 美國男子拿架上漱口水漱口 再吐回瓶中惹議

2019-07-08 23:51

〔即時新聞/綜合報導〕美國日前發生1起「超商漱口水回吐」事件,1名男扮女裝的男子史密斯(Bameron Nicole Smith)在逛超商時,隨手拿起1罐知名品牌漱口水,直接倒入自己嘴中,漱完口後再「吐回瓶中」,並將影片錄下、傳上網,引發熱議,不少網友認為他是「想紅」,才這樣做。

綜合外媒報導,美國拉夫金沃爾瑪(Walmart)超級市場日前發生「超噁冰淇淋」事件,1名女子在打開超市冰櫃後,隨即拿出1盒冰淇淋,直接用舌頭大舔冰淇淋,再將冰淇淋放回原位,而後將影片PO上網,遭到網友撻伐。

「超噁冰淇淋」事件不久後,美國1名男子史密斯便在3日仿效此行,他將超商架上的漱口水倒入自己嘴中,漱完口後再「吐回瓶中」,而後放回架上,並將影片PO到推特上,引發網友熱烈討論,紛紛表示,「真的噁心」、「現在人都很想紅」。

不久後,史密斯上傳1張跟發票的合照,並表示,「我愛冰淇淋跟漱口水」,有網友推測,史密斯可能在犯案後將漱口水買下,或是他已經買下這瓶漱口水,才敢這樣玩,不過不少民眾認為,不管事實如何,他這樣做就是不對。

沃爾瑪超商表示,「我們正在調查此事,若有人破壞購物架上的貨品,將採取法律行動,起訴犯下此行的人。」

