超噁！ 美國男子拿架上漱口水漱口 再吐回瓶中惹議

2019-07-08 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國日前發生1起「超商漱口水回吐」事件，1名男扮女裝的男子史密斯（Bameron Nicole Smith）在逛超商時，隨手拿起1罐知名品牌漱口水，直接倒入自己嘴中，漱完口後再「吐回瓶中」，並將影片錄下、傳上網，引發熱議，不少網友認為他是「想紅」，才這樣做。

綜合外媒報導，美國拉夫金沃爾瑪（Walmart）超級市場日前發生「超噁冰淇淋」事件，1名女子在打開超市冰櫃後，隨即拿出1盒冰淇淋，直接用舌頭大舔冰淇淋，再將冰淇淋放回原位，而後將影片PO上網，遭到網友撻伐。

「超噁冰淇淋」事件不久後，美國1名男子史密斯便在3日仿效此行，他將超商架上的漱口水倒入自己嘴中，漱完口後再「吐回瓶中」，而後放回架上，並將影片PO到推特上，引發網友熱烈討論，紛紛表示，「真的噁心」、「現在人都很想紅」。

不久後，史密斯上傳1張跟發票的合照，並表示，「我愛冰淇淋跟漱口水」，有網友推測，史密斯可能在犯案後將漱口水買下，或是他已經買下這瓶漱口水，才敢這樣玩，不過不少民眾認為，不管事實如何，他這樣做就是不對。

沃爾瑪超商表示，「我們正在調查此事，若有人破壞購物架上的貨品，將採取法律行動，起訴犯下此行的人。」

you bitches with no oral hygiene could take a hint pic.twitter.com/IaMOC1caid — Bameron Nicole Smith （@bameronkaii） 2019年7月3日

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