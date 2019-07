救回影片！喜馬拉雅山雪崩團滅 8名登山家最後身影曝光

2019-07-10 14:35

〔即時新聞/綜合報導〕喜馬拉雅山脈印度第2高峰楠達德維山東峰(Nanda Devi East)5月底發生雪崩,由8名登山客組成的登山團全數罹難。當局上月將其中7人遺體尋回後修復了其中一具GO-PRO攝影機,發現其中錄有這8名登山客生前最後身影的影片。

《CNN》報導,由經驗豐富的英國登山家莫蘭( Martin Moran)領導的登山隊,每人都擁有攀登楠達德維山東峰的許可,其中4人在登頂後於5月26日返回大本營,但其他8人卻決定攻頂未登記攀登且未通過申請的另一座山峰,最終全數葬身雪崩。

根據印藏邊防警察(ITBP)8日公布的資訊,有關人員在楠達德維山東峰附近發現1具GO-PRO錄影裝置,並從中取得這段影片,畫面顯示,這團登山客在企圖攻登另一座高峰的路上,當時正以相當緩慢的速度前進。據悉,影片結束後不久,他們就遇上那場致命的雪崩而全員罹難。

印度政府此前公布事件細節,指由4名英國人、2名美國人、1名澳洲人和1名印度聯絡員組成的8人登山隊伍,死於未受核准登頂行動途中的雪崩,其中7人的遺體已於上月底被陸續尋回,僅餘1人現仍下落不明,但生存機率早已趨近於零。

Last visuals of the #mountaineers' team near the summit on unnamed peak near the #NandaDevi east. #ITBP search team of mountaineers found the memory video device at 19K ft while they were searching the area where bodies were spotted. pic.twitter.com/wKr3YtLuWF