比聖母峰還難爬！印度山難8死 官員指責登山隊故意冒險

印度第2高峰楠達德維山東峰（Nanda Devi East）近日發生山難，據信有8名登山客死亡，當地官員週二（4日）表示，該登山隊擅自改變登山計畫，「故意冒著生命危險」。圖為楠達德維山的2座山峰。（美聯社）

2019-06-04 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕位於喜馬拉雅山脈的印度第2高峰楠達德維山東峰（Nanda Devi East）近日發生山難，據信有8名登山客死亡，當地官員週二（4日）表示，該登山隊擅自改變登山計畫，「故意冒著生命危險」。

《法新社》報導，由經驗豐富的英國登山家莫蘭（ Martin Moran）領導的登山隊，上月獲得攀登楠達德維山東峰的許可，但這支12人的隊伍只有4人成功抵達大本營，包括嚮導在內有8人失蹤，搜救小組已在3日發現5具屍體。

山脈所在的北阿坎德邦官員表示，「這座山的規模比聖母峰更難攀登。他們在沒有通知當局的情況下改變計畫，故意冒著生命危險。」

莫蘭5月22日曾臉書上宣布，他們計畫從第2大本營開始嘗試攀登「先前沒有人到達的高峰」，海拔約6477公尺。

該名官員表示，登山隊獲得的攀登許可是楠達德維山東峰，「任何轉移都是違法之舉。我們完全不知道他們改變了計畫，這讓情況變得致命」。

負責搜救的官員表示，他們今天開會討論如何收回遺體，包括派遣一支隊伍徒步運送或空運。他說週一拍攝到的空拍照片顯示，有4具遺體躺在一起，另一具在被雪崩席捲的山脊上，相距有一段距離，相信其他3人也在附近。

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