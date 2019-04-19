攻頂遇雪崩 The North Face登山隊全滅釀3死

The North Face簽約贊助的3名登山家，在攀登加拿大海拔3295公尺的豪斯峰（Howse Peak）時不幸遇到雪崩，3人都被推定罹難。山脈雪崩示意圖。（美聯社）

2019-04-19 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕知名戶外運動品牌The North Face簽約贊助的登山家拉瑪（David Lama）、羅斯凱利（Jess Roskelley）、奧爾（Hansjorg Auer），在攻頂加拿大班夫國家公園海拔3295公尺的豪斯峰（Howse Peak）時，不幸遇到雪崩襲來，目前推定3人都已喪命。

據《ABC》報導，加拿大公園管理局表示，拉瑪等3人原定16日從豪斯峰的東面攻頂，孰料到了17日都沒有任何聯繫，隨後安全專家搭乘直升機前往登山路線觀察，赫然發現了多個雪崩跡象，在一片白皚皚了無生機的雪地中，夾雜著登山設備的碎片。

加拿大公園局指出，這3人都是專業的登山家，經驗相當豐富，但根據對現場的評估後，不得不推定他們全都罹難。由於現場仍相當危險，可能還會發生雪崩，因此尚未展開搜尋遺體的工作。

從東面攀登豪斯峰相當困難，因為這條路線混合了岩石和冰層，需要熟練的登山技巧才有機會登頂。The North Face在意外發生後，強調公司正竭盡全力在這個艱難的時刻，陪伴並支持3人的家屬和親友。

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