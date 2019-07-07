2025年前 日本大學生都要學這項知識…

2019-07-07 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕在人工智慧（AI）等尖端技術領域的競爭中，日本企業與走在前頭的美國、中國相比處於落後狀態，日媒報導，為了急起直追，日本政府將針對尖端技術領域產業和相關人才的培養，列為施政重要目標。

日本《共同社》報導，在全球企業總市值中，美國與中國的IT企業位居前列，截至今年4月，除了亞馬遜、臉書、谷歌等被稱為「GAFA」的巨型美國企業以外，中國的阿里巴巴集團、騰訊控股也躋身其中，但排名前20卻絲毫不見日本企業的身影。

報導指出，與其他國家相比，美中2國在人才數量上具壓倒性優勢，例如AI領域的研究人員數量上，美國排名位居榜首，佔整體人才的46％，中國緊隨其後，佔整體的11％，日本則位居第6，僅佔3.6％。

安倍政府深知此一危機，日前提出至2025年讓所有大學生能學到AI相關基礎知識的教改政策。為進一步促進AI及數據利用，日本政府將修改「個人資料保護法」，寫入新的經濟增長戰略中，使數據流通通暢化，並促進投資5G移動通訊系統。此外，日本政府還計劃在金融、交通服務等領域使用尖端技術，提高生產效率。

AI領域專家則直言，政府的決策實在太遲，「各國在2010年代前半期採取措施，日本已落後1圈」。

報導指出，日本7月將舉行參議院選舉，日本一些政黨在競選承諾當中，也相繼提出將尖端技術引進教育、提高學習效率、完善數據利用環境、進一步開發AI和區塊鏈技術等政策。

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