川普國慶大秀先進武力！ B-2幽靈轟炸機、F-22華府亮相

2019-07-05 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕7月4日為美國獨立紀念日，美國總統川普破天荒在華府林肯紀念堂演說，多項先進軍武亮相，包含B-2「幽靈」隱形轟炸機、F-22「猛禽」戰機等，向美國人民和全世界展示美國軍力。

綜合媒體報導，川普抵達典禮會場時，一架波音公司的VC-25「空軍一號」從上空飛過，引起美國民眾熱情吶喊，「美國！美國！」（USA! USA!）這架飛機飛越林肯紀念堂，沿著國家廣場一直飛到美國國會大廈，然後才轉向。

川普在演說時讚揚美軍，呼籲年輕美國人加入美軍。當他談到美國空軍實力時，表示F-22猛禽戰機和B-2幽靈轟炸機將會升空表演，隨後2架F-22和1架B-2出現在林肯紀念堂天空中。接下來川普談到美國海軍，並提到F/A-18大黃蜂式戰鬥攻擊機。

接著在音樂聲中，美國2架海軍陸戰隊的新型運輸機魚鷹式傾斜旋翼機（MV-22 Ospreys），以及將接替總統專機、尚未服役的「陸戰隊一號」（Marine One）飛越主席台。

川普表示，美國人都是神的子民，永遠不要忘記自己是美國人，未來將會屬於美國，「我們永遠不會忘記我們是美國人，未來屬於我們。未來屬於勇敢、強者、自豪和自由。我們是一群追逐一個夢想和一個偉大命運的人。」

典禮最後由在海軍藍天使（Blue Angel）特技飛行隊的6架F/A-18「大黃蜂」戰機，在合唱團演唱《共和國戰歌》時，飛行隊呈現V字型飛越典禮上空劃下句點。

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