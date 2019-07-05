美國慶打破慣例發表演說 川普：美國沒有做不到的事

2019-07-05 08:31

〔即時新聞／綜合報導〕7月4日為美國國慶，美國總統川普今年堅持舉辦閱兵，並且打破慣例在華府林肯紀念堂發表演說。川普在演說中表示，「我們國家比以往的任何時候都還要強大。對美國人來說，沒有什麼是不可能的。」

綜合媒體報導，川普7月4日舉辦「向美國致敬」（Salute To America）活動，打破慣例在華府林肯紀念堂前進行演說，川普表示，「我們國家比以往的任何時候都還要強大。對美國人來說，沒有什麼是不可能的。」川普還提到美國歷史上的一連串成就，包括50年前的登月，川普承諾，「很快，我們將在火星上立下美國國旗。」

川普還說，「今天，就像243年前一樣，美國自由的未來靠那些挺身捍衛它的人來肩負。只要我們保持對我們事業的忠貞，只要我們牢記我們偉大的歷史，只要我們為了更好的未來而永不停地戰鬥，就沒有什麼是美國做不到的。」

「向美國致敬」活動舉行時，美軍各類戰機越過林肯紀念堂的典禮上空，包括海岸警衛隊直升機、空軍F-22戰鬥機、海軍陸戰隊V-22魚鷹式傾斜旋翼機，以及其他軍用飛機，向美國民眾與全世界展現美國軍力。活動在海軍藍天使（Blue Angel）特技飛行隊戰機的表演劃下句點，川普是近70年來第一位在林肯紀念堂前廣場上向民眾演講的總統。

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