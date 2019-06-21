面臨沉海危機、核廢料問題 馬紹爾群島努力找出路

2019-06-21 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕位處北太平洋且面臨氣候變遷所造成的海平面上升危機，我邦交國馬紹爾群島共和國（Republic of Marshall Islands）總統希爾達‧海妮（Hilda Heine）今（21）日接受《路透》訪問，表示她已經放棄向美國總統川普溝通改善氣候變遷的急迫性。這個曾被美軍用以核武實驗、1986年才獨立的島國，面對核汙染、氣候變遷、中國外交脅迫三方威脅，正想方設法找尋出路。

據《路透》報導，海妮上個月協同帛琉、密克羅尼西亞總統在美國白宮與川普會面，此3個深受氣候變遷、海平面上升威脅的國家，在會談中卻沒有提及氣候變遷。對此，海妮表示：「我們不可能在30分鐘之內改變川普對氣候變遷的否認，所以我們決定只談論有可能辦得到的事務，不去糾結那些不可能發生的。」

報導指出，由30個熱帶環礁組成的馬紹爾群島，未來20年內恐因海平面上升而完全沉入海中。海妮強調：「如果這還不可怕，那我真不知道該說什麼。這對我們來說是存亡之秋！」對此，白宮在與三個海島國家總統會面後所發出的聲明中僅僅表示，「此區域最急迫的問題，即是對天然災害的應對」，完全沒有提及「氣候變遷」或「海平面上升」。海妮呼籲國際：「醒醒吧！氣候變遷是真的，且已經來了。它不是一個讓我們去辯論、去思考會不會發生的問題，它已經發生了。」

除此之外，曾於二戰被盟軍佔領，1947年後由美國代管的馬紹爾群島，曾被用於多次核武試驗。1946年至1958年間，美國在此試爆23顆原子彈、氫彈，並將核廢料埋於埃尼威托克島（Enewetak），為此馬紹爾群島政府必須築起海牆以保護人口最多的兩個區域，每年也必須編列預算為其善後。

馬紹爾群島自獨立以來，曾在「大衛－歌利亞案」（David-and-Goliath case）中控告核武公司敗訴。現在正施行「核災轉型正義」（nuclear justice strategy）來解決核廢料處置及國民高罹癌率的問題，但馬紹爾群島卻無法參與《禁止核武器條約》的簽署，因為根據條約規定，簽署國必須自行處理核廢料問題，美國將可以合法脫責。

海妮表示，與此同時，中國正積極拓展於該區域的影響力，對周遭國家進行脅迫，要求他們停止承認台灣。其中一個策略即是對航海企業施壓，要求他們不准將船隻註冊為「馬紹爾群島籍」。

未來馬紹爾群島計畫將在2021年推出「國家加密貨幣」SOV，作為新的官方及法定貨幣，以募資解決眼前的難關。馬紹爾群島官方表示，該貨幣的發行將會遵守國際貨幣基金（IMF）和防制洗錢金融行動工作組織（FATF）的指導和規定。

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