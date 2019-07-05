20年來最大！美國慶日南加州6.4強震 至少24起事故

2019-07-05 06:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國南加州里奇雷斯特市（Ridgecrest）附近在當地時間國慶日上午10時33分（台灣時間5日凌晨1時33分），發生規模6.4、深度8.7公里的強震，為該地區近20年來最強地震，傳出至少24起醫療和火災事故。

綜合媒體報導，美國地質調查所（USGS）指出，震央位於洛杉磯東北部182公里附近的莫哈維沙漠（Mojave Desert），靠近里奇雷斯特市。美國地質調查所的地球物理學家保羅卡魯索說，這次地震為自1994年北嶺（Northridge）地震以來，南加州最大的地震。

克恩郡（Kern County）的消防局表示，他們正在處理多起地震引起的事故，包含一些人員受傷、2起房屋大火，以及小火災和瓦斯漏氣。克恩郡的消防隊長大衛威特（David Witt）說，雖然不知道確切的受傷人數，但目前為止都只接獲輕微的事故，他們認為災害已經獲得控制。

美國地質調查所的地震學家露西瓊斯（Lucy Jones）說，自最初的地震發生以來，已有超過80次餘震襲擊該地區。瓊斯在新聞記者會上說，「我們預期會有很多餘震，其中一些會比我們迄今為止的3次更大。我認為規模會有5，可能性大概超過50%。」

美國總統川普也在推特上表示，「通過簡報全面了解了南加州的地震情況。一切似乎都在掌控之中！」

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6.4 magnitude earthquake hits Southern #California

Firefighters working fire pic.twitter.com/iv80v2Q5aZ — Trama （@Trama70602212） July 4, 2019

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