在中國步步驚心！「步態識別」系統緊盯這些人...

2019-07-04 07:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國監控無所不在，現在恐更達到極致。中國中科院自動化研究所設立的人工智能（AI）公司「銀河水滴」，最近推出一套識別系統，可根據走路姿態判斷識別對象，陸續在廣東、上海及湖北等地應用。對此有評論專家認為，這是中國在盯住所有對其政權有威脅的人。

綜合媒體報導，「銀河水滴」發表這套「水滴慧眼」，號稱是全球首套具備步態建庫、識別、檢索及大範圍追蹤功能的系統，可彌補監視器中容易人臉模糊的不足，也可進行海量監控器下步態識別的即時智慧互聯。

「銀河水滴」稱，這套系統可在50公尺內辨識身分，且無需對方主動配合，甚至不限穿著、姿態，就算當事人背對鏡頭或遮臉，也能夠辨識出來。系統精確度高達96％，目前擁有全球超大數據庫，並正在建設更大規模的數據庫。

根據《大紀元》報導，中國警方近年使用人臉識別系統，據估計在公共和私人場所共裝有1.76億個監視器，2020年預計將達4.5億個；今年為止，中國也構建全球最大的步態數據庫，官方雖未公布採集數據方式，但可能就是藉由無所不在的監視器取得。

《大紀元》引述旅美時政評論員鄭浩昌看法，他直言，人臉識別監控已經讓人民心驚肉跳，現在又多了步態識別，中國以科技之名行監控之實，步態識別首要就是用來「維穩」，緊盯對中國政權有威脅的人民。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法