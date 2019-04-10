無隱私！中國監控人民新招 連家裡都得裝滿監視器

2019-04-10 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局監控子民的伎倆已臻化境，不僅架設滿街的監視器與人臉辨識系統，如今更傳出下令民眾租屋前必須在室內安裝監視器，以利當局監控房客的一舉一動。

長期關注中國人權議題的《寒冬》雜誌刊文指出，中國政府為加強對居民的全面控制，此前已採用「天網」、「雪亮」等一系列高科技監控系統的相關工程，如今又有一項新的政策，那便是全面要求屋主在出租房內安裝監視器。

報導指出，中國眾多省份的民眾從去年底紛紛反映，被警方告知若欲出租房舍，必須在室內安裝監視攝影機，並長期接受警方不定期檢查。警方表示，這一切都是為了防盜，一旦發現房內未安裝監視器，甚或是監視器無法正常運作，房東就會被開罰人民幣500元（約新台幣2300元）的罰金並強制改善狀況。

對於隱私權遭嚴重侵犯一事，有承租者向《寒冬》雜誌大吐苦水，稱「從裝了監視器後，我在家也得穿的整整齊齊，夫妻說點悄悄話也怪怪的，回到家隨時被監控，簡直像在監獄一樣」，他隨後更質疑當局，怒斥「這哪是防小偷，根本就是貼身監控」。

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