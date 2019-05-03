中國利用APP 監控新疆人

2019-05-03

少與鄰居來往、不由正門進出…36種行為將觸發警報

〔編譯周虹汶／綜合報導〕國際「人權觀察」（ＨＲＷ）繼去年二月底踢爆中國人民解放軍「一體化聯合作戰平台」（一體化平台）正透過「大數據」在新疆地區實施「預測性警務」，一日再度藉由逆向工程破解與該平台連結的公安機關手機通報應用程式，揭露中國政府在當地不光是迫害穆斯林，實際上正全面監控所有百姓的事實。

ＨＲＷ指出，這款手機應用程式上傳一體化平台的個人資訊，除了民眾身高、車輛顏色、「宗教氣質」、政治傾向等，也舉出卅六種「可疑」行為，包括少與鄰居來往、經常不由正門進出、熱中為清真寺籌募資金等合法非暴力習慣，這些都會觸發警報，提醒當局加強監控；還有全球通用的加密通訊軟體「WhatsApp」、「Viber」，或為突破中國防火長城而出動聯外翻牆「虛擬私人網路」（ＶＰＮ），也在五十一種「可疑」網路工具之列。

這款手機應用程式明確列出威脅等級，對民眾自由做出相對應限制。ＨＲＷ指出，其所認定有問題的行為，大多與種族和宗教無關，也不只針對當地穆斯林，全新疆百姓都受到監控：包括監控電話、車輛移動軌跡與所在位置、電力使用及加油情形等資訊，旨在密切掌握民眾動態與「可疑」人際關係。

一旦平台偵測到使用未註冊電話號碼、用電量不正常、擅自離開戶籍地移到外地等非常態情形，甚至聯繫新註冊的手機號碼、擁有海外親友的人士，或是非車主買汽油，當局就會依據系統通報展開調查。

ＨＲＷ點出，一體化平台「主要目標顯然不是為了對抗真正的恐怖主義或極端主義暴力行為」，原則上「收集新疆每一個人的數據」，並確保下級官員確實執行政府的「鎮壓指令」，這也是新疆穆斯林遇到官員上門詢問極其瑣碎私人問題的緣由之一。

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