中國擴大人臉辨識監控 北京兩住宅區遭殃

2019-05-05 17:06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國科技新聞網站「TechCrunch」3日披露，中國政府在新疆維吾爾族自治區實施的人臉辨識監控系統，繼日前被踢爆普及至浙江、福建等十六省後，現在似乎已擴大至北京市，且其中有兩個住宅區的人臉監控數據庫沒有設置安全防護措施，意味網路用戶可任意取得資料。

據報導，美國一名網路安全研究者John Wethington日前發現，由中國電商阿里巴巴負責維護的北京一個監控數據庫，竟可讓一般網路用戶不用輸入密碼就隨意瀏覽，而數據是由兩個住宅區蒐集而來，其中一個位於許多外國使館聚集的亮馬橋一帶，且在發現的當下，數據庫內的數據還在迅速增加，顯示監控系統仍持續在運作。

該系統辨識人物的其中一項依據，正是他們屬於維吾爾族或漢族；同時，系統也會記錄各種臉部細節，包括人物的眼睛和嘴巴是否張開、是否戴上太陽眼睛或口罩、以及是否微笑或蓄鬍等，進而判斷人物的年齡。由於無防護措施，除了警方外，任何人都能取得這些數據，進而了解一個人每天的活動軌跡，一旦洩漏恐被濫用於不法情事。

值得注意的是，TechCrunch發現，這個隸屬於「智慧城市」項目的系統，也會運用警方的數據來偵測犯罪嫌疑犯的行蹤，而這代表該系統很可能隸屬於官方。每當系統偵測到目標人物，就會發出「警告」，並標示其出現的日期、時間、地點及此人相關說明，據悉人物的姓名和身分證號碼也包含其中。

紐約時報上月14日曾報導，中國有16個省、將近24個公安部門，2018年起就開始運用人臉辨識系統。河南省三門峽市的執法機關，更在一個月內藉此進行50萬次檢查，掃描居民中是否有維族人。種種案例顯示，中國政府的監控系統正深入境內的各個角落。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/