中國人臉監控維吾爾人 河南1地級市1月就掃描50萬次

2019-04-15 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府侵害維吾爾族人權，引起國際社會非議。有最新消息指出，當局將原先用於新疆地區的「人臉識別技術」陸續擴張到中國其他地區，為的是及時發現「敏感人群」，監控維吾爾人的準確動向。

據《紐約時報》報導，匿名人士透露，除了新疆地區外，目前警方已將人臉識別技術應用到杭州、溫州等富裕東部城市以及福建全省的維吾爾人。此外，黃河沿岸「地級市」三門峽的執法部門，在1個月內則會篩檢50萬次，確認居民中有無維吾爾人。

報導指出，自2018年起，中國有16個省、近24個警察局採用這項技術。

據悉，為迎合當局要求，許多研發人工智慧的新創企業也應運而生。其中，中國人工智慧科技公司「雲從科技」（Cloudwalk Technology）就聲稱研製了一款能識別「敏感人群」的技術，「如果最初有1名維吾爾人居住在一個街區，20天內出現了6個維吾爾人，系統就會立即發出警報。」

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