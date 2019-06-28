女娃開「跑車」逆向被警察老爸逮到 無辜傻笑萌翻網友
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美國佛州奧蘭多市一個警察下班路上，發現他10個月大的女兒竟然開著紅色娃娃車在路上逆向。（圖擷取自推特 @OrlandoPolice 影片）

美國佛州奧蘭多市一個警察下班路上，發現他10個月大的女兒竟然開著紅色娃娃車在路上逆向。（圖擷取自推特 @OrlandoPolice 影片）

2019-06-28 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州奧蘭多市（Orlando）一個警察下班路上，發現他10個月大的女兒竟然開著紅色娃娃車在路上逆向。秉持警察的執法精神，他攔下女兒，要求她出示駕照、配合調查。這名逆向小駕駛露出無辜傻笑，呆萌模樣被PO上網後，網友紛紛表示：「太可愛了」。

綜合外媒報導，警員奇普（Alex Kipp）日前下班回家途中，發現老婆華倫（Michelle Warren）帶著10個月大的女兒泰琳（Talynn Kipp）在路上散步。然而，泰琳開著一輛紅色「跑車」，竟然大搖大擺的逆向行駛。身為警察的奇普見狀，秉持著公平、公正的精神亮起警燈，攔下泰琳的紅色「跑車」。

奇普從警車下來，要求女兒出示駕照、行照和保險。面對警察爸爸的要求，泰琳東張西望，不時無辜看著爸爸，想用傻笑蒙混過去。不過奇普卻故作嚴肅地說：「妳沒有駕照？我覺得這並不好笑。」幸好，這名逆向小駕駛最後只是被警告幾句就過關了。

奧蘭多警署將這段可愛的影片上傳到推特後，吸引許多網友留言：「對不起小女士，妳知道妳的車速有多快嗎？」、「金髮女郎總是可以逃過一切。」、「最甜蜜的汽車違規」。

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