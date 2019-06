女娃開「跑車」逆向被警察老爸逮到 無辜傻笑萌翻網友

2019-06-28 21:50

〔即時新聞/綜合報導〕美國佛羅里達州奧蘭多市(Orlando)一個警察下班路上,發現他10個月大的女兒竟然開著紅色娃娃車在路上逆向。秉持警察的執法精神,他攔下女兒,要求她出示駕照、配合調查。這名逆向小駕駛露出無辜傻笑,呆萌模樣被PO上網後,網友紛紛表示:「太可愛了」。

綜合外媒報導,警員奇普(Alex Kipp)日前下班回家途中,發現老婆華倫(Michelle Warren)帶著10個月大的女兒泰琳(Talynn Kipp)在路上散步。然而,泰琳開著一輛紅色「跑車」,竟然大搖大擺的逆向行駛。身為警察的奇普見狀,秉持著公平、公正的精神亮起警燈,攔下泰琳的紅色「跑車」。

奇普從警車下來,要求女兒出示駕照、行照和保險。面對警察爸爸的要求,泰琳東張西望,不時無辜看著爸爸,想用傻笑蒙混過去。不過奇普卻故作嚴肅地說:「妳沒有駕照?我覺得這並不好笑。」幸好,這名逆向小駕駛最後只是被警告幾句就過關了。

奧蘭多警署將這段可愛的影片上傳到推特後,吸引許多網友留言:「對不起小女士,妳知道妳的車速有多快嗎?」、「金髮女郎總是可以逃過一切。」、「最甜蜜的汽車違規」。

OPD Officer Alex Kipp was returning home from work when he pulled over his daughter Talynn for driving on the wrong side of the road. When asked for her license, registration, and proof of insurance, Talynn laughed at Officer Kipp and was subsequently let go with just a warning. pic.twitter.com/CIjyEhv02c