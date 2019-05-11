母親節快樂！ 蘇貞昌一段話感念媽媽 網友：眼眶紅了

2019-05-11 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕明（12日）天就是母親節！行政院長蘇貞昌在臉書提前祝全天下的媽媽母親節快樂，同時也分享了自己兒時與母親相處的故事，最後也感性表示：「現在媽媽不在了，我沒有機會再向她撒嬌，但希望在天上的媽媽眼裡，我會一直是個讓她開心與驕傲的孩子。」一段話感動不少網友。

蘇貞昌今（11日）晚在臉書PO文，分享了過去的故事。他懷念表示，自己國小在媽媽眼中「我是個頑皮的小孩」；大學時，媽媽從屏東北上幫蘇貞昌生產的姊姊坐月子，在寒冷的清晨，蘇貞昌到台北接了媽媽，帶她去喝了碗熱豆漿，特別請老闆在豆漿中加上一顆生雞蛋，幫媽媽暖暖身子，簡單的一件事，「媽媽講了一輩子，覺得我是個細心的孩子」。

1981年，蘇貞昌回屏東第一次參選省議員，身為在地國小老師的媽媽，每晚晚上騎著一輛菜籃族摩托車，「載著我挨家挨戶拜訪學區家長，認真推銷自己的兒子」。在那國民黨一黨獨大的戒嚴時代，這樣去挑戰威權體制，蘇貞昌表示，「站在街頭上演說的我，在媽媽的眼裡，是個勇敢的孩子」。

蘇貞昌父親過世後，將媽媽接到台北一起住，在蘇擔任台北縣長時，在各地開辦松年大學，讓老人家有地方能夠培養和精進興趣。有一年，縣府大樓開辦國畫展，蘇貞昌和國畫班學生一一頒獎合照，蘇媽媽當時就是參展學員之一。「拿著我頒給她的獎狀，在媽媽眼中，我是一個認真做事的孩子」。

前幾年，趁著蘇媽媽身體還可以，蘇貞昌常利用清晨自己開車載著媽媽到處逛，看山、看海，一下子陽明山，一下子烏來，一下子福隆，一路上，蘇貞昌聽著媽媽高興地說個不停。有一回蘇幫媽媽洗腳時，她說：「你小時候尚搞怪、糟蹋我最多，所以現在也要顧媽媽最多。」蘇貞昌回憶道：「在媽媽滿足的眼中，我是個愛撒嬌的孩子」。

最後，蘇貞昌表示，現在媽媽已經不在了，他再也沒有機會向她撒嬌，但是希望在天上媽媽的眼裡，「我會一直是個讓她開心與驕傲的孩子」。

看完蘇貞昌的故事分享，網友紛紛在文章下方留言表示「看文章很感動」、「好有溫度的回憶」、「很感人，相信在蘇媽媽眼中，您依舊是那個，大膽調皮，細心，勇敢，認真做事及愛撒嬌的孩子」、「眼眶都要紅紅的了」、「感謝蘇媽媽生了一個優秀的蘇院長，守護台灣，為台灣人民做事」。

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