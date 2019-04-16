祝融來襲前的美照！網友瘋狂轉發這張聖母院前溫馨照

網友溫莎在推特上傳了1張1名父親讓女兒「飛高高」的溫馨照片，希望能找到照片主角。（圖擷取自Brooke Windsor Twitter）

2019-04-16 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎聖母院15日晚上慘遭大火侵襲，大火過後，有網友在推特上傳1張於火災前不久拍攝的照片，希望能藉由網路的力量，找到照片中溫馨互動的主角。

網友溫莎（Brooke Windsor）在推特上傳了1張1名父親讓女兒「飛高高」的溫馨照片，這對父女互動的背景正是昨夜慘遭祝融之災的巴黎聖母院。

溫莎說，她昨天大約在失火前1小時去了聖母院，拍下這張照片，但她沒有在拍完照片時立刻詢問這對父女是否想要這張照片，現在她有點後悔，想要透過推特的力量找到這張照片的主角，她認為，「如果是我，我會想要保留這張特別的相片」。

這篇尋人文章在短時間內受到相當多的關注，目前已經有超過10萬次轉推，有網友熱心地幫忙把這則文章翻譯成不同語言，還有不少網友留言「好感人」，認為這張在聖母院燒毀之前留下的溫馨照片，相當有獨特性、標誌性。但也有網友擔心照片中女童的父母對這張照片會有些不滿，因為這張照片不只是偷拍，還未經本人同意被散播到網路上。

I took this photo as we were leaving #NotreDame about an hour before it caught on fire. I almost went up to the dad and asked if he wanted it. Now I wish I had. Twitter if you have any magic, help him find this ???????? pic.twitter.com/pEu33ubqCK — Brooke Windsor （@brookeawindsor） 2019年4月16日

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