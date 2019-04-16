聖母院大火 日本世界遺產也繃緊神經

2019-04-16 20:22

〔駐日特派員林翠儀／東京十六日報導〕法國巴黎有八百多年歷史的世界遺產聖母院發生大火，日本也繃緊神經，已登錄世界遺產的古城、神寺佛寺加強檢查等防範對策，部分世遺所在地還發起募款，如和歌山縣高野町即預定17日起於町內數個觀光情報中心設置募款箱，希望能協助巴黎重建聖母院。

高野町大愛發動募款 助重建聖母院

日本目前登錄的世界遺產有二十二件，其中有十八件為文化遺產，而且大都是古城、神寺佛寺等木造建築物，對於聖母院遭逢祝融之災的反應也特別強烈。

日本放送協會（NHK）報導，一月二十六日是日本的「文化財產防火日」，起源為一九四九年奈良法隆寺發生的火災，當時該寺現存世界最古老的木造建築「金堂」發生火災，上千年的國寶壁畫遭到焚毀造成相當大的衝擊，日本政府後來將火災發生之日定為「文化財產防火日」記取教訓。

法隆寺在一九九三年登錄世界遺產，建築物安裝了火災自動報知設備及防止延燒的灑水系統，每年一月二十六日舉行防火訓練。法隆寺執事長古谷正覺對於聖母院的大火感到非常遺憾，他也表示，將以此為警惕徹底加強該寺的防火對策。

位於兵庫縣的世界遺產姬路城，在天守閣和瞭望樓等建築物的一三六處安裝了火災感應器，並裝設了自動灑水器。另外城內設置七支監視器，於每日對外開放時間掌握城內狀況，每周至少舉行一次消防訓練。

和歌山縣世界遺產熊野速玉大社，前年十月曾面臨火災危機，當時附近住宅發生火警，熊野速玉大社馬上啟動社內設置的噴水柱防止延燒，目前大社本殿和拜殿四週設置了六支噴水柱。

境內有世界遺產金剛峯寺的和歌山縣高野町，預定17日起於町內數個觀光情報中心設置募款箱，為巴黎聖母院募集重建資金，高野町長平野嘉也表示，希望聖母院能早日重建。

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