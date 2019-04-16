聖母院大火 中網友玩笑仿詐騙 稱「已取得募款代理權」

2019-04-16 19:37

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎聖母院於台灣時間16日凌晨發生大火，出動4百多名消防人員，耗時9小時才終於控制火勢。法國富豪紛紛慷慨解囊，捐款協助重建。然而中國卻出現網友在微博開玩笑諷刺，稱自己已取得「聖母院重建私募基金」大中華區代理權，參與募款者可以「終身免費參觀聖母院」。

巴黎聖母院突發大火，火勢猛烈，難以撲滅。不僅燒毀擁有850年歷史的尖塔，還毀壞了知名的玫瑰花窗。擁有歷史意義的古蹟差點毀於一旦，不但讓法國人民心痛流淚，也讓全世界為之震驚。然而，卻有部分中國網友幸災樂禍，認為清朝的圓明園在英法聯軍之役時遭到焚毀，因此聖母院這次大火是「報應」。

除此之外，更有中國網友發微博諷刺，可能有人趁機進行募款詐騙。該網友用「反話」的方式寫道：「我已經拿到『法國巴黎聖母院重建專項私募基金』的大中華區代理權。10萬歐元（約新台幣350萬）起投，保證年化收益10%。還款來源：聖母院未來門票收入……投資人有機會拿到法國綠卡，及終身免費參觀聖母院」。

事實上，聖母院開放給所有民眾免費參觀。有網友沒看懂這則反話玩笑，於底下留言：「巴黎聖母院不要門票啊，上鐘樓才要錢」。也有人馬上識破，跟著發言諷刺：「附加條件還能加上：未來聖母院房頂的瓦片加刻投資者姓名，百世流傳。另設同款銅像開放出租」、「沒有附加耶穌保佑還款、神父晝夜禱告投資增值？」、「財務獨立就看這一波了！」、「詐騙模板」。

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