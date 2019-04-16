巴黎聖母院大火 她發文嘆：台灣這10年燒掉了多少

2019-04-16 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕巴黎聖母院發生火災，逾800年的古蹟損毀引起全球關注，時代力量新北黨部副執行長曾柏瑜今日在臉書貼出1張圖片，感嘆「台灣這10年來燒掉多少文化資產」，呼籲人們在關注聖母院之餘，也可以多注意台灣歷史建物的維護。

時代力量新北黨部副執行長曾柏瑜今日在臉書貼出1張圖片，圖片內有台灣近10年內被大火燒掉的古蹟名單，包含2011年被燒掉的臺鐵北門鄭州路宿舍、2012年被燒掉的鳳山龍山寺，以及2016年被燒掉的鹿港鳳山寺等等。

曾柏瑜感嘆，「哀悼巴黎聖母院被燒掉的同時，你知道台灣這10年來燒掉多少文化資產嗎？」，指出台灣許多因火災損壞的歷史建物，很多都是在被指定為古蹟或送件審查後不久突然「自燃」。曾柏瑜也期許，希望文資保存法的修正與定期安檢，「以及每個人對建物的理解、尊重和維護」，讓台灣的歷史建築未來可以免於頻繁的大火威脅。

許多網友看到後非常有共鳴的表示，「而且很多都很巧，範圍燒的剛剛好，不多也不少」，還有網友表示，「台灣有兩大奇景，絕對可以名列世界前十大」，分別是「古蹟會自燃」，以及「有史以來都只有受害者，找不到加害者」，例如林義雄、尹清楓、江南等案件。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/