空姐好心幫顧娃 女嬰不怕生還狂送飛吻

2019-04-14 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國有名媽媽日前帶著1歲多的小寶寶搭機，她一路從德州要飛往內華達州，在長途飛行下，這名媽媽身心俱疲，不過她幸運遇上一名空姐，願意在轉機起飛前幫她接手照顧小寶寶，而在這名空姐邊抱著寶寶邊關閉存放行李的儲物櫃時，這名寶寶竟也不怕生的向其他機上乘客揮手致意及拋出飛吻，溫馨的畫面讓人看了會心一笑。

綜合外媒報導，家住內華達州的小學教師莎凡娜（Savannah Blum）日前帶著19個月大的女兒回德州與家人相聚後，要再度搭機返家，當她在拉斯維加斯要轉搭西南航空的班機時，幸運遇上一名好心的空姐潔西卡（Jessica）。當時潔西卡留意到莎凡娜非常疲倦，便主動表示願意在飛機起飛前照顧她的寶寶。

之後潔西卡就一手抱著小寶寶，一邊在機上持續進行關閉儲物櫃等工作，過程中潔西卡與小寶寶互動良好，這名小寶寶後來甚至在潔西卡的示意下，大方的與其他乘客揮手致意，後來甚至還拋出飛吻，萌翻機上所有乘客。

這段過程被莎凡娜拍下並將影片PO到個人臉書，看到的網友都倍感溫馨，其中更有人指出，自己當時也在機上，當他詢問潔西卡這名寶寶是哪裡來的時候，潔西卡也不忘逗趣的表示，「很可愛的手提行李對吧？讓我要飛14小時的一天變美好了。」

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