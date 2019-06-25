稱川普制裁只毀外交「沒路用」 伊朗總統：白宮都是智障

2019-06-25 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普下令新一輪制裁行動，將對伊朗最高精神領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）及其他政府要員實施個人財務制裁。對此，伊朗外交部今（25）日回應表示，這代表美伊外交的永久終結。伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）更嘲笑美國，稱此舉不但「沒路用」（useless），更在電視上直言「白宮都是智障（mentally retarded）」。

綜合外媒報導，美國總統川普稍早已下令對伊朗展開新一輪的制裁行動，將針對伊朗最高精神領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）及其他政府要員實施個人財務制裁。

對此，伊朗外交部發言人穆薩維（Abbas Mousavi）今日回應表示：「對我國最高領袖及外交官實施無效的制裁，代表著美伊外交的永久終結。」並抨擊道：「川普絕望的施政，正在破壞國際對和平與安全的機制維持的努力。」

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）更在電視節目上大嗆「白宮都是智障（mentally retarded）」，稱該制裁行動完全「沒路用」（useless），因為最高領袖根本沒有跨國資產。他說：「我們是因戰術考量所以選擇耐心觀望，不代表我們害怕。」羅哈尼更不諱言道：「但是白宮這種行徑，證明了他們全都是智障。」

據了解，伊朗經濟部長迪吉帕扇（Farhad Dejpasand）今日也樂觀表示，伊朗已對美國施加的經濟壓力有充分準備，他說：「我們對敵方所實施的壓力和制裁，已經有充分的計畫和選項。但目前我不能透露更多。」

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