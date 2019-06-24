稱美國網路攻擊失敗 伊朗罕見暗示「願意談判」

2019-06-24 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗官方今（24）日對外表示，美國以網路攻擊欲癱瘓其軍事系統的行動，已經宣告失敗。但伊朗也暗示如果美國願意解除制裁、提出新的條款，他們願意做出讓步。

據《路透》報導，美國與伊朗關係因上週美軍無人機遭伊朗擊落事件，緊張程度已至極限，恐發展成全面軍事衝突。

前幾日美國總統川普曾表示，他批准了美軍一項對伊空襲作戰，但「認為將有太多死傷」而隨即取消該行動。美媒報導，空襲行動取消後，美國立即展開了對伊朗的網路戰，目標是癱瘓伊朗導彈發射系統。

對此，伊朗資訊和通訊技術部部長賈赫羅米（Mohammad-Javad Azari Jahromi）表示：「美國很努力，但是並沒有成功。」賈赫羅米在推特上寫道：「媒體問我傳言中的網路攻擊是不是真的，光是去年我們國家的防火牆就擋下了3300萬次攻擊。」

報導指出，美國的多名盟友皆呼籲採取措施化解這次美伊危機，他們深怕雙方的任何一個小差錯都將導致戰爭開打。英國外交大臣杭特（Jeremy Hunt）表示：「我們非常擔心。我們認為美伊雙方都不希望發生戰爭，但就怕一點意外將引起戰火。我們正積極協助平息這次紛爭。」

據了解，伊朗總統顧問阿希那（Hesameddin Ashena）罕見地在推特上發表了願意與美國談判的暗示，他寫道：「如果美國想要比《伊朗核協議》（JCPOA）更妥善的約定，那他們就得搬出比該協議更好的條件。」伊朗外交部發言人穆薩維（Abbas Mousavi）今日也向媒體表示，伊朗「不樂見緊張情勢提升」。

伊朗資訊和通訊技術部部長賈赫羅米（Mohammad-Javad Azari Jahromi）今日表示美國的網路攻擊並沒有成功。（圖擷取自推特 @azarijahromi）

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