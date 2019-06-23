美伊關係緊繃 伊朗放話：美航母已在飛彈射程內

2019-06-23 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗擊落美軍「全球之鷹」無人偵察機後，兩國緊張關係急劇升溫，伊朗革命衛隊航空部隊司令近期表示，美國波斯灣的基地及其航空母艦，都已在伊朗飛彈的射程之內。

綜合外媒報導，伊朗革命衛隊航空部隊司令哈吉薩達（Amirali Hajizadeh）近期告訴國營媒體，美國波斯灣的基地及其航空母艦，都已在伊朗精確導引飛彈射程內。他說，美國軍隊部署在波灣地區的是一個威脅，「但現在對伊朗而言是一個機會」。

伊朗1名高級軍事指揮官今（23）日表示，海灣地區的任何衝突可能無法控制地延燒，甚至威脅到美軍性命。伊朗革命衛隊少將（Gholamali Rashid）表示，「該地區若爆發衝突，任何國家都無法掌控」。

伊朗武裝部隊發言人薛卡契（Abolfazl Shekarchi）也表示，「只要對伊朗開槍，將燒毀美國及其盟邦的利益。」他強調，「如果美國及其在本區的盟邦發動軍事攻擊，對美國利益所繫的火藥桶開槍，那麼整個地區都將陷入火海」。

伊朗革命衛隊20日在荷姆茲海峽上空以飛彈擊落美軍1架「全球之鷹」無人偵察機，美國總統川普還下令，將對伊朗採取軍事攻擊，卻在空襲前10分鐘緊急煞車，原因是將會造成「150人」喪生，而將此令作罷。

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